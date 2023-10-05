Стилисты назвали прически, которые делают женщин моложе (фото)

Женщины, которые ухаживают за собой и хотят всегда выглядеть непревзойденно, должны с осторожностью подходить к выбору причесок. Парикмахеры советуют выбирать стрижки в соответствии со своим возрастом.

Стилисты говорят, что женщинам за 40 стоит выбрать ту прическу, которая "вычитает" годы, а не умножает их. Хорошим вариантом может быть стрижка моб, бикси, или челка "водопад". Они прекрасно подойдут и тем, у кого тонкие и редкие волосы.

Челка "водопад"

Он обрамляет лицо и скрывает морщины на лбу. Эта стрижка определяется более длинными прядями волос, которые уменьшаются в длине посередине и сохраняют "лохматую, текстурированную обработку".

Стилисты говорят, что эта прическа может скрыть признаки утончения или выпадения волос.

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Моб – сочетание боба и лоба

Стилисты называют такую ​​прическу "изощренным и стильным выбором". Такая прическа подходит к любой форме лица и типу волос.

Моб заканчивается посередине шеи, подчеркивая черты лица и создает привлекательный силуэт. Такая стрижка придает женщинам старше 40 лет объем на макушке с текстурированными слоями.

Шаг – это вечная стрижка 70-х годов, которая никогда не выходила из моды, но имеет более современные версии. Это и добавление волнистых прядей, и челки-шторки, или многослойности.

Пучок "роза"

Эта прическа подходит для обладательниц длинных волос. Собранные в тугой пучок волосы могут помочь скрыть выпадение или тонкие волосы. Если добавить завитков в пучок, можно создать иллюзию объема.

Бикси – это сочетание стилей боб и пикси

Это универсальная прическа – ее обладательницы могут регулировать нужную длину волос. Такая стрижка подчеркивает женственность и игривость. Если добавить ей челки, образ будет оригинальным и эффектным, особенно это подчеркнет взгляд, который станет более выразительным.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

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