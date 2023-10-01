Добавляют лет: стилисты назвали стрижки, от которых стоит отказаться женщинам за 40 лет

Осенью наступает время для новых перевоплощений во внешности. Если вы планируете изменить прическу, стилисты советуют учесть определенные моменты.

В частности, профессиональные парикмахеры назвали ошибки, которые следует избегать тем, кто уже пересек порог в 40 лет. Женщинам зрелого возраста желательно выбирать те прически, которые будут омолаживать, а не прибавлять лет.

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Стилисты советуют женщинам 40+ не планировать такие прически:

Боб к подбородку с тупой челкой

Эксперты в мире красоты говорят, что эта прическа может не пойти на пользу, поскольку она может заставить вас выглядеть старше, чем вы на самом деле.

Густая тупая челка скорее привлекает внимание к глазам, а еще – ко всем морщинам вокруг них.

Тупой боб с пробором по центру

Такая прическа способна привлечь больше внимания к морщинкам на лбу и сделать ваши пряди более плоскими.

Чоппи Шег – эта прическа подходит больше для девушек, которым исполнилось 25 лет. Слишком много слоев, говорят эксперты, "будут выглядеть небрежными и некорректными".

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Боб с "детской челкой" – эта классическая стрижка может придать изысканности любой прическе, однако может привлечь внимание к морщинкам или другим признакам старения через обнаженный лоб.

"Правильно подобранная длина челки может сделать чей-то облик младше, но слишком короткий – привлечь внимание к процессу старения", – говорят стилисты.

Прямые и длинные волосы

Такой прически следует избегать не только зрелым женщинам, но и тем, у кого волосы тонкие, ломкие и поврежденные. Такая стрижка привлекает внимание к проблемам и даже портит волосы.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

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