rus
Українська
English
Общество

Стилисты назвали лучшие прически для "зрелых" женщин с тонкими волосами

Былим Елена

Стилисты назвали лучшие прически для 'зрелых' женщин с тонкими волосами

С возрастом волосы становятся менее густыми и истощаются. Однако стилисты-парикмахеры советуют не беспокоиться, ведь правильно подобранная прическа способна скрыть недостатки.

Специалисты говорят, что для "зрелых женщин" отличным выбором станет прическа боб, имеющая разные варианты. "Боб можно настроить, подстричь и уложить в соответствии с вашим типом волос и чертами лица", — отметила эксперт в области красоты Glam Girl Габи.

Читайте также: Топ-6 предметов гардероба, которые будут в моде осенью-2023

Стилистка говорит, что такая стрижка помогает волосам выглядеть более густыми и роскошными.

Тупой Боб

Стилисты назвали лучшие прически для ''зрелых'' женщин с тонкими волосами
Стилисты назвали лучшие прически для ''зрелых'' женщин с тонкими волосами

По словам Габи, благодаря тупому бобу даже самые тонкие волосы будут выглядеть "значительно густее". Причина этого заключается в том, что эта стрижка предполагает наслоение, тогда базовая линия выглядит более густой. Тогда волосы кажутся более густыми, чем есть на самом деле.

Многослойный боб

Стилисты назвали лучшие прически для ''зрелых'' женщин с тонкими волосами

Если вам нравится боб, но вам не нравится "вес" в основе ваших волос, стоит выбрать многослойный боб – "чтобы создать больше движения в ваших волосах". Благодаря такой прическе вы будете иметь необходимый объем.

Лоб, или стрижка средней длины (длинный боб)

Стилисты назвали лучшие прически для ''зрелых'' женщин с тонкими волосами

Такая прическа, по мнению специалиста, является прекрасной стрижкой для тонких волос, поскольку она дает вам гибкость укладки более длинных волос, создавая иллюзию более коротких и более густых волос. "Как и в случае с бобом, вы можете оставить лоб одним гладким слоем для более толстой базовой линии или добавить слои снизу", – говорит Габи.

Советуем узнать советы стилистов по выбору стрижек на осень 2023 года.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ШоубизОбщество