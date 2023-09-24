Пять самых модных стрижек на осень 2023 года (фото)

Мода на стрижки постоянно меняется, и осень 2023 года не исключение. Стилисты и парикмахеры предлагают женщинам широкий выбор актуальных причесок, которые подчеркнут их индивидуальность и помогут создать модный образ.

Предлагаем узнать о 5 самых популярных и модных стрижках, которые стоит сделать себе осенью.

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Челка Birkin – стилисты советуют повторить по актрисе и иконе стиля Джейн Биркин. Такая симметричная челка отличает брови и молодит лицо. А еще он больше внимания привлекает к вашим глазам.

Итальянский боб – такую прическу носит американская актриса Зендея. Эта прическа подчеркнет ваши лучшие черты лица, придав волосам объем и упругость. Боб имеет нужную длину, чтобы обеспечить легкие варианты укладки.

Панк-пикси – эту прическу выбрала для себя английская актриса Флоренс Пью. Такая стрижка подойдет для тех, кто любит эксперименты и имеет смелость обрезать длинные волосы. Такая стрижка способна подчеркнуть скулы и структуру лица. А еще пикси не требует длительной укладки.

Длинные слои с тонкой бахромой – именно такую прическу сделала себе Камила Кабельо, кубино-американская певица, которая всегда выглядит потрясающим. Эта прическа носится с асимметричной рваной челкой, которая придает его обладательнице особый шарм.

Стилисты говорят: "Эти челки могут подойти женщинам любого возраста, поскольку они создают ощущение объема и полноты вокруг лица".

Бикси – для тех, кто любит объем. К осени такую прическу уже сделала себе американская актриса Кристен Стюарт (вампирская сага).

Это традиционная стрижка боб, сочетающаяся с пикси. Она достаточно универсальна – можно выбрать любую длину, которая вам по душе.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

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