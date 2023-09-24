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П'ять наймодніших стрижок на осінь 2023 року (фото)

Билім Олена

П'ять наймодніших стрижок на осінь 2023 року (фото)

Мода на стрижки постійно змінюється, і осінь 2023 року не є винятком. Стилісти й перукарі пропонують жінкам широкий вибір актуальних зачісок, які підкреслять їхню індивідуальність і допоможуть створити модний образ.

Пропонуємо дізнатися про 5 найпопулярніших і модних стрижок, які варто зробити собі восени.

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Чубчик Birkin – стилісти радять повторити за актрисою та іконою стилю Джейн Біркін. Такий симетричний чубчик вирізняє брови та молодить обличчя. А ще він більше уваги привертає до ваших очей.

П'ять наймодніших стрижок на осінь 2023 року (фото)

Італійський боб – таку зачіску носить американська акторка Зендея. Ця зачіска підкреслить ваші найкращі риси обличчя, додавши волоссю об’єму і пружності. Боб має потрібну довжину, щоб забезпечити легкі варіанти укладання.

П'ять наймодніших стрижок на осінь 2023 року (фото)

Панк-піксі – цю зачіску обрала для себе англійська акторка Флоренс П’ю. Така стрижка підійде для тих, хто полюбляє експерименти та має сміливість обрізати довге волосся. Така стрижка здатна підкреслити вилиці та структуру обличчя. А ще піксі не потребує тривалого укладання.

П'ять наймодніших стрижок на осінь 2023 року (фото)

Довгі шари з тонкою бахромою – саме таку зачіску зробила собі Каміла Кабельйо, кубино-американська співачка, що завжди має приголомшливий вигляд. Ця зачіска носиться з асиметричним рваним чубчиком, який надає його власниці особливого шарму.

П'ять наймодніших стрижок на осінь 2023 року (фото)

Стилісти кажуть: "Ці чубчики можуть підійти жінкам будь-якого віку, оскільки вони створюють відчуття об’єму та повноти навколо обличчя".

Біксі – для тих, хто любить об'єм. На осінь таку зачіску вже зробила собі американська акторка Крістен Стюарт (вампірська сага).

П'ять наймодніших стрижок на осінь 2023 року (фото)

Це традиційна стрижка боб, яка поєднується з піксі. Вона доволі універсальна – можна обрати будь-яку довжину, яка вам до душі.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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