Стилісти назвали найкращі зачіски для ''зрілих'' жінок з тонким волоссям

З віком волосся стає менш густим та виснажується. Однак стилісти-перукарі радять не перейматися, адже правильно підібрана зачіска здатна приховати недоліки.

Фахівці кажуть, що для "зрілих жінок" чудовим вибором стане зачіска боб, яка має різні варіанти. "Боб можна налаштувати, підстригти та укласти відповідно до вашого типу волосся та рис обличчя", – зауважила експертка в області краси Glam Girl Ґабі.

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Стилістка каже, що така стрижка допомагає волоссю виглядати густішим і розкішнішим.

Тупий Боб

За словами Ґабі, завдяки тупому бобу навіть найтонше волосся виглядатиме "значно густішим". Причина цього полягає в тому, що ця стрижка передбачає нашарування, тоді "базова лінія виглядає більш густою". Тоді волосся здається густішим ніж є насправді.

Багатошаровий боб

Якщо вам подобається боб, але вам не подобається "вага" в основі вашого волосся, варто обрати багатошаровий боб – "щоб створити більше руху у вашому волоссі". Завдяки такій зачісці ви матимете необхідний об'єм.

Лоб, або стрижка середньої довжини (довгий боб)

Така зачіска, на думку фахівчині, є чудовою стрижкою для тонкого волосся, оскільки вона дає вам гнучкість укладання довшого волосся, створюючи ілюзію коротшого та густішого волосся. "Як і у випадку з бобом, ви можете залишити лоб одним гладким шаром для товщої базової лінії або додати шари знизу", – каже Ґабі.

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Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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