Вартість опалення може підскочити у два рази: експерт

У 2025 році українців очікує суттєве підвищення комунальних тарифів. Експерти прогнозують значне зростання витрат на опалення, водопостачання, електроенергію та газ. Про це розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Електропостачання:

Наразі ймовірність подальшого підвищення тарифів на електроенергію становить менше 50%. Якщо зміни відбудуться, вони, найімовірніше, матимуть форму диференційованої тарифікації залежно від обсягу споживання. Планується запровадити такі тарифні коридори:

- До 100-150 кВт: найвища ціна (до 5 грн)

- 100-150 до 500-600 кВт: середня ціна (3-3,5 грн)

- Понад 500-600 кВт: найнижча ціна

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Водопостачання:

Середня вартість холодної води може подвоїтися - з 25-50 до 50-100 гривень. Остаточне рішення залежатиме від політичної ситуації та закінчення воєнного стану.

Опалення:

Прогнозується подвоєння тарифів на теплопостачання. Якщо зараз середня вартість становить 1,5-2 тисячі гривень за гігакалорію, то у 2025 році очікується рівень 3,5-4,5 тисяч гривень.

Газопостачання:

Поточна вартість газу - близько 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів, з наміром наближення до 10 тисяч. Тариф на розподіл газу може зрости з 2 до 3 гривень за кубометр. У разі припинення транзиту російського газу вартість розподілу може сягнути 8 гривень за кубометр.

Важливо зазначити, що остаточні рішення щодо тарифів залежатимуть від економічної ситуації в країні, переговорів з МВФ та політичної кон'юнктури.

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