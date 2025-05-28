Вартість продуктів для борщу б’є рекорди: в скільки обійдеться порція у 2025 році

У травні 2025 року в Україні продовжилось зростання цін на ключові продукти для приготування традиційного борщу. За період з 6 по 20 травня мінімальна ціна інгредієнтів для однієї порції підвищилася на 4% і сягнула 39,5 грн. Від початку року вартість страви зросла загалом на 15,5%.

Такі дані наводить науково-дослідний інститут "Украгропромпродуктивність". Експерти установи оцінили вартість 570 грамів продуктів для борщу, використовуючи інформацію про ціни з 50 ринків, як обласних, так і районних, по всій Україні. Про це пише OBOZ.UA.

Перелік інгредієнтів, необхідних для приготування борщу, включає такі продукти:

150 г картоплі – за мінімальною ціною 4,44 грн;

100 г капусти – 5,62 грн;

50 г моркви – 2,32 грн;

50 г буряка – 2,19 грн;

50 г ріпчастої цибулі – 1,52 грн;

50 г томатів – 4,9 грн;

20 г соняшникової олії – 1,34;

100 г свинини – 17,17 грн.

"Отже, мінімальна вартість продуктів борщового набору станом на 20 травня становила 39,50 грн, тоді як двома тижнями раніше середня вартість дорівнювала 37,92 грн, що демонструє збільшення ціни на 1,58 грн", – зазначили фахівці.

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Слід зауважити, що ще місяць тому, наприкінці квітня, вартість порції борщу становила 37,36 грн. Відтоді страва подорожчала на 5,42%.

У порівнянні з початком року зростання ціни ще помітніше. На кінець 2024 року борщ коштував 33,36 грн, що на 15,5% менше за поточну ціну.

Втім, зросла в ціні не лише порція борщу. Згідно з дослідженням НДІ, протягом двох тижнів травня подорожчав і хліб: пшеничний із борошна вищого ґатунку подорожчав на 0,3% – до 42,53 грн/кг, а житньо-пшеничний – на 0,7%, до тієї ж вартості.

Найвищі цінники на хліб та хлібобулочну продукцію зафіксовано в Києві, а також у Київській, Чернігівській і Рівненській областях. Найдешевше хліб коштує в Тернопільській, Одеській, Закарпатській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні злетіли ціни на картоплю.

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