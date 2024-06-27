Країни ЄС платитимуть українцям за повернення додому – рішення ПАРЄ

У ПАРЄ підтримали виплату грошей українцям для повернення на батьківщину. Гроші будуть плити усі країни ЄС, коли війна в Україні буде завершена.

Про це поінформував народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Він був ініціатором цього рішення.

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Рішення ПАРЄ про виплати українцям. Джерело: t.me/oleksiihoncharenko

Гончаренко написав: "В ПАРЄ проголосували за виплати грошей українцям для повернення в Україну! Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн".

Додамо, Олексій Гончаренко з січня 2024 року є віцепрезидентом Комітету з міграції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Депутатка Євгенія Кравчук підтвердила ухвалення цього рішення в ПАРЄ. Вона зазначила, що рішення про розроблення коротко- та довгострокових рішень щодо політики стосовно переміщених осіб з України та їхньої підтримки було ухвалене 56 голосами.

"Асамблея також зазначає, що повернення переміщених осіб до своїх домівок може потребувати років підготовки, яку слід розпочинати вже зараз. Повернення, безумовно, передбачатиме надання фінансової допомоги на облаштування, а також має бути розв'язане питання про виплату допомоги на облаштування та реінтеграцію протягом певного періоду", – пояснила вона деталі резолюції.

Нагадаємо, в Україні Червоний Хрест виплачуватиме по 16 тисяч українцям.

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