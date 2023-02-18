Стартував прийом заявок на виплати по 16 тисяч для українців: як отримати гроші

Червоний Хрест виплачуватиме по 16 тисяч українцям. На ці гроші можуть розраховувати ті громадяни, які мають певний статус.

Кабмін повідомляє, що заявку на отримання грошей треба залишати на сайті Мінветеранів eveteran.gov.ua. Це можуть зробити особи, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок війни.

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Хто може отримати допомогу?

Повнолітні українці зі статусом осіб з інвалідністю внаслідок війни І або II групи – відомості про них мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

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"Особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги", – зазначають в уряді.

Як подати заявку на виплати:

Зайдіть на сайт eveteran.gov.ua. Оберіть "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни". Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису. Перевірте паспортні дані (прізвище, ім'я, по-батькові) та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти (якщо не маєте банківського гривневого рахунку, можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN). Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Коли вашу заяву у Мінветеранів верифікують, то передадуть дані до Червоного Хреста, який здійснюватиме виплати.

Відеоінструкція, як подати заявку:

"Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни. Тому, у разі неотримання виплати у зазначений термін телефонуйте до Мінветеранів за номером: +380636889596. Вам обов'язково допоможуть з’ясувати можливу проблему та розкажуть про механізм її вирішення", – додали в уряді.

Через війну багато українців залишитись без домівок та були вимушені переїхати в більш безпечні регіони і стати ВПО. Французька гуманітарна організація Acted надає грошову допомогу переселенцям у розмірі 2220 грн.

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