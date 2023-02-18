Стартовал прием заявок на выплаты по 16 тысяч для украинцев: как получить деньги

Красный Крест будет выплачивать по 16 тысячам украинцам. На эти деньги могут рассчитывать граждане, имеющие определенный статус.

Кабмин сообщает, что заявку на получение денег нужно оставлять на сайте Минветеранов eveteran.gov.ua. Это могут сделать лица, получившие инвалидность I или II группы в результате войны.

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Кто может получить помощь?

Совершеннолетние украинцы со статусом лиц с инвалидностью в результате войны I или II группы – сведения о них должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕДРВО).

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"Лица с инвалидностью в результате войны I или II группы смогут получить денежную помощь единовременно одним платежом на банковский счет заявителя в размере 4 000 гривен в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев вне зависимости от получения ими других видов помощи", — отмечают в правительстве.

Как подать заявку на выплаты:

Зайдите на сайт www.eveteran.gov.ua. Выберите "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны". Пройдите электронную идентификацию и проверку подлинности с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи. Проверьте паспортные данные (фамилию, имя, отчество) и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты (если нет банковского гривневого счета, можете открыть его в одном из банков по выбору и узнать его международный номер IBAN). Перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и согласитесь на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

Когда ваше заявление у Минветеранов верифицируют, то передадут данные Красному Кресту, который будет осуществлять выплаты.

Видеоинструкция, как подать заявку:

"Сообщение о начислении или отказе не будет посылаться заявителям по соображениям безопасности данных ветеранов войны. Поэтому, в случае неполучения выплаты в указанный срок звоните в Минветераны по номеру: +380636889596. Вам обязательно помогут выяснить возможную проблему и расскажут о механизме ее решение", – добавили в правительстве.

Из-за войны многие украинцы остались без домов и были вынуждены переехать в более безопасные регионы и стать ВПЛ. Французская гуманитарная организация Acted предоставляет денежную помощь переселенцам в размере 2220 грн.

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