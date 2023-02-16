Украинцы могут получить 100$ помощи от граждан США: кому выплачивают деньги

Платформа Gate to Ukraine, где граждане США оказывают помощь украинским многодетным семьям, пострадавшим из-за войны и вынужденным переехать в другие регионы, или проживают на временно оккупированных территориях. Размер пособия составляет 100 долларов и предоставляется единовременно.

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Помощь оказывается следующим категориям:

людям из зоны активных боевых действий;

людям с деоккупированных/оккупированных территорий;

тем, у кого есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок.

Единовременную выплату $100 можно получить через американскую платформу Gate to Ukraine. Средства предоставляются частными лицами. Подать заявку на получение денежной помощи могут семьи с детьми младше 18 лет. Заявки размещаются на сайте, где благотворители могут выбрать, кому оказывать помощь. Для верификации получателей к заявке следует добавить видео, затем заявка проходит проверку. Анкета переводится на английский язык и размещается на сайте платформы.

Видео дня

Когда по адресу заявителя поступает выплата, средства направляются на его карточку или банковский счет, который следует указать в заявке. Кроме того, в заявке можно указать, нуждается ли семья в эвакуации. Также можно добавить фотоподтверждения военных преступлений России.

из-за войны многие украинцы остались без домов и были вынуждены переехать в более безопасные регионы и стать ВПЛ. Французская гуманитарная организация Acted предоставляет денежную помощь переселенцам в размере 2220 грн.

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