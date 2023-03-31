Страсний тиждень 2023: що не можна їсти в останні шість днів посту перед Великоднем

В Україні скоро почнеться святкування Великодня, але його передує Страсний тиждень або Страсна седмиця – останні шість днів Великого посту. Він починається у католиків 3 квітня, а у православних – 10 квітня.

У ці дні віряни намагаються відвідувати всі богослужіння та дотримуватися найсуворішого посту. UAportal зібрав основні заборони та обмеження щодо їжі під час Страсного тижня.

За церковним уставом, у Страсний тиждень, не можна їсти:

м'ясо і м'ясні продукти;

яйця;

молоко і молочні продукти (сир, вершкове масло, сир, сметана, кефір, йогурт);

здобну випічку;

каву;

шоколад;

алкоголь;

рибу, рибні продукти та рибну ікру.

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Упродовж шести днів віряни можуть їсти суху їжу без додавання рослинної олії. Також не можна варити продукти. Можна включити в раціон:

чорний хліб;

овочі;

зелень;

фрукти;

сухофрукти;

горіхи;

насіння;

морську капусту;

фруктові та овочеві соки;

воду.

З Великого понеділка по Чистий четвер можна вживати тільки сирі овочі та фрукти, а також хліб з водою. У Страсну п'ятницю вірянам радять максимально відмовитися від їжі, оскільки це найскорботніший день Страсного тижня. Також чимало вірян не їдять нічого й у Велику суботу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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