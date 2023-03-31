Страстная неделя 2023 года: что нельзя есть в последние шесть дней поста перед Пасхой

В Украине скоро начнется празднование Пасхи, но ее предшествует Страстная неделя или Страстная седмица – последние шесть дней Великого поста. Он начинается у католиков 3 апреля, а у православных – 10 апреля.

В эти дни верующие стараются посещать все богослужения и соблюдать самый строгий пост. UAportal собрал основные запреты и ограничения еды во время Страстной недели.

По церковному уставу, в Страстную неделю, нельзя есть:

мясо и мясные продукты;

яйца;

молоко и молочные продукты (творог, сливочное масло, творог, сметана, кефир, йогурт);

сдобную выпечку;

кофе;

шоколад;

алкоголь;

рыба, рыбные продукты и рыбная икра.

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В течение шести дней верующие могут есть сухую пищу без добавления растительного масла. Также нельзя варить продукты. Можно включить в рацион:

черный хлеб;

овощи;

зелень;

фрукты;

сухофрукты;

орехи;

семена;

морскую капусту;

фруктовые и овощные соки;

воду.

С Большого понедельника по Чистый четверг можно есть только сырые овощи и фрукты, а также хлеб с водой. В Страстную пятницу верующим советуют максимально отказаться от еды, поскольку это самый скорбный день Страстной недели. Также многие верующие не едят ничего и в Великую субботу.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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