Стрес та зневоднення : найчастіші причини ранкового головного болю

Причиною ранкового головного болю може бути як недосипання, так і стрес. Все це впливає на наш тиск, який спричиняє появу головного болю.

Недосипання

Якщо ви спите менше 6 годин або більше 9 годин може початись головний біль. Якщо сну недостатньо,організм перебуває в стресі не отримуючи потрібну кількість серотоніну і мелатоніну. Сон тривалістю понад 9 годин викликає вироблення великої кількості адреналіну, що має вплив на тонус судин.

Читайте також: Вчені знайшли спосіб, як заживляти рани втричі швидше.

Бруксизм

Бруксизм – це нічне скрипіння зубами. Він призводить до напруги в скронево – нижньощелепному суглобі, який з'єднує нижню щелепу з основою черепа. Це призводить до напруги та головного болю.

Відео дня

Зневоднення

Зневоднення спричиняє підвищення артеріального тиску, який стає причиною головного болю. Пийте достатньо води та біль пройде.

Стрес

Чи швидше його відсутність. Падіння рівня гормонів стресу спричиняє різке звуження кровоносних судин та появу головного болю. Уникайте постійного впливу стресу, адже організм звикає до нього та під час відсутності стресових факторів спричиняє появу головного болю.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, ми вже писали про шкоду лаврового листа для організму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!