Стресс и обезвоживание: самые частые причины утренней головной боли

Причиной утренней головной боли может быть как недосыпание, так и стресс. Все это влияет на наше давление, которое влечет за собой появление головной боли.

Недосыпание

Если вы спите менее 6 часов или более 9 часов может начаться головная боль. Если сна недостаточно, организм находится в стрессе, не получая нужное количество серотонина и мелатонина. Сон продолжительностью свыше 9 часов вызывает выработку большого количества адреналина, что влияет на тонус сосудов.

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Бруксизм

Бруксизм – это ночной скрип зубов. Он приводит к напряжению в височно-нижнечелюстном суставе, соединяющем нижнюю челюсть с основанием черепа. Это приводит к напряжению и головным болям.

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Обезвоживание

Обезвоживание приводит к повышению артериального давления, которое становится причиной головной боли. Пейте достаточно воды и боль пройдет.

Стресс

Или скорее его отсутствие. Падение уровня гормонов стресса приводит к резкому сужению кровеносных сосудов и появлению головной боли. Избегайте постоянного воздействия стресса, ведь организм привыкает к нему и в отсутствие стрессовых факторов вызывает появление головной боли.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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