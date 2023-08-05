Студенти у Німеччині знайшли рідкісний кишеньковий сонячний годинник, якому понад 500 років

У Німеччині студенти-археологи знайшли рідкісний кишеньковий дерев'яний сонячний годинник, коли проводили розкопки у старому місті Марбург. Артефакт містив бронзові частини.

Як повідомляє Марбурзький університет Філіпса, раритет, виготовлений із дерева та бронзи та ледь більший за коробку з-під сірників, був виготовлений у XIV сторіччі.

"Він походить із володіння члена пізньосередньовічного реформаторського ордену Братів спільного життя (CRVC: Canonici Regulares Sancti Augustini Fratrum a Vita Communi). Цей орден до 1527 року утримував будівлю монастиря у верхньому місті Марбурга, який є центром розкопок. Пізніше гессенський ландграф і засновник університету Філіп передав архітектурний ансамбль університету", – йдеться у повідомленні.

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Керівник освітніх розкопок, професор Фелікс Тайхнер назвав знахідку "сенсаційною". За його словами, вона дає чітке уявлення про "зустріч високого рівня знань в астрономії та математиці зі спеціалізованою майстерністю на порозі від середньовіччя до сучасності".

Після цієї знахідки університет вирішив організувати екскурсію до місця розкопок.

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