Арехеологи знайшли в Ісландії будинок жінки-вікінга, яка перетнула Атлантичний океан за 500 років до Колумба

В Ісландіі відкопали будинок Гудрид Торб'ярнардоттір, що перетнула Атлантику за 500 років до Колумба. Понад десять років тому група ісландських та північноамериканських дослідників почала розкопки в районі Скагафьордур на півночі Ісландії на території великого поселення вікінгів. Ферма Гудрид була знайдена поряд із двома цвинтарями 1000-х років.

Про це пише SVT.

"Добре видно, що це фермерський будинок, що лежить у руїнах. Але тут у низинах утворилося так багато верств ґрунту, що, на жаль, видно лише поля", — каже археолог Дуглас Болендер.

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Згідно з ісландськими сагами Гудрид Торб'ярнардоттір, була однією з великих мореплавців Середньовіччя.Вона згадується в "Сазі про Еріка Рудого" та "Саги про гренландців".

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Гудрид та її чоловік Торфіннур Карлсефні очолювали експедицію до Вінланду, де народився їхній син Сноррі Торфінссон, який став першим європейцем, народженим в Америці за межами Гренландії. Через деякий час Гудрид прийняла християнство і вирушила до паломництва до Риму, де стала монахинею і жила в місцевій церкві пустельницею.

Попри її великі досягнення, Гудрид була надовго забута. Та зараз їй встановили кілька статуй в Ісландії та Канаді.

Нагадаємо, археологи знайшли в Туреччині древнє святилище хетів.

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