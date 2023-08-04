Арехеологи нашли в Исландии дом женщины-викинга, пересекшей Атлантический океан за 500 лет до Колумба

В Исландии откопали дом Гудрид Торбьярнардоттир, пересекший Атлантику за 500 лет до Колумба. Более десяти лет назад группа исландских и североамериканских исследователей начала раскопки в районе Скагафьордура на севере Исландии на территории обширного поселения викингов. Ферма Гудрид была найдена рядом с двумя кладбищами 1000-х годов.

Об этом пишет SVT.

"Хорошо видно, что это фермерский дом, лежащий в руинах. Но здесь в низовьях образовалось так много слоев почвы, что, к сожалению, видны только поля", - говорит археолог Дуглас Болендер.

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Согласно исландским сагам Гудрид Торбьярнардоттир, была одной из великих мореходов Средневековья. Она упоминается в "Саге об Эрике Рыжем" и "Саге о гренландцах".

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Гудрид и ее муж Торфиннур Карлсефни возглавляли экспедицию в Винланд, где родился их сын Снорри Торфинссон, ставший первым европейцем, рожденным в Америке за пределами Гренландии. Через некоторое время Гудрид приняла христианство и отправилась в паломничество в Рим, где стала монахиней и жила в местной церкви отшельницей.

Несмотря на большие достижения, Гудрид была надолго забыта. Сейчас ей установили несколько статуй в Исландии и Канаде.

Напомним, археологи обнаружили в Турции древнее святилище хеттов.

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