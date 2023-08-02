Археологи нашли в Турции древнее святилище хеттов: отражает представление древних людей о космосе

Ученые обнаружили, что святилище Язиликая, построенное в Турции более трех тысяч лет назад, может являться символическим отражением космоса. По мнению ученых, хетты построили его с целью визуализации вида Вселенной и природных циклов.

Об этом пишет Journal of Skyscape Archaeology.

Язылик — святилище под открытым небом и очень важное место в Хеттской империи. Его руины расположены недалеко от села Богазкале в Турции. Он состоит из центрального помещения и храма столицы Хаттусаса.

Пока неясно, с какой целью было построено Язиликая и как его использовали. По мнению ученых, одно из помещений использовалось для новогодних церемоний, другое служило мавзолеем хеттского царя.

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В 2019 году археологи из Базельского университета в Швейцарии предположили, что некоторые изображения богов могут быть календарем: изображение 64 божеств в главном зале Язылик можно разделить на три группы, отражающие дни, лунные месяцы и солнечные годы.

Возможно, изображения в Язиликае отображают подземный мир, землю и небо и природные циклы. Кроме того, там отражены изменения дня и ночи и времени года.

Напомним, редкую серебряную монету, которой платили налоги в Иерусалимском Храме, обнаружили в пустыне.

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