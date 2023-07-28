Подводный робот нашел в Средиземном море 2000-летнее сокровище (фото и видео)

Исторические артефакты нашла совместная миссия археологов и экспертов из Италии и Франции. Они обнаружили в Средиземном море старинную стеклянную посуду на затонувшем римском корабле, находящемся на глубине около 350 метров между островом Капрая (Италия) и Капо-Корсо (Корсика-Франция).

Как сообщает Arkeonews, этот уникальный затонувший корабль скрывает тайны поздней бронзы. Миссия нашла более 17 бронзовых браслетов и необработанные стеклянные блоки разных размеров и цветов, которые, вероятно, были готовы для изготовления коммерческой столовой посуды.

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По данным археологов, корабль может быть датирован концом 1-го или началом 2-го века нашей эры. Основное исследование этих ценных артефактов позволит раскрыть дополнительные детали о самом корабле, его маршруте и торговых контактах того времени.

Отмечается, что извлечь сокровища из затонувшего судна удалось с помощью подводного робота Rov Hilarion, снимавшего весь процесс на видео.

Это устройство извлекало хрупкие артефакты из морского дна с помощью специальных когтей.

Он нашел стеклянные бутылки, тарелки, чашки, миски, а также две большие бронзовые чаши и несколько амфор.

Напомним, в Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы.

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