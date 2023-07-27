В Израиле нашли надгробный камень Пресвятой Марии возрастом 1400 лет

Город Ницана, находящийся на северо-западе пустыни Негев в Израиле, имеет большое историческое значение, поскольку служит ключевым объектом для исследования переходного периода от византийской до ранней исламской эпохи.

Об этом пишет Oxu.az.

На протяжении V-VI веков нашей эры, Ницана была центром для окрестных сел и поселений, и имела ряд важных построек, таких как церкви, военная крепость, монастырь и придорожный трактир, обслуживавший христианских путников.

На территории Ницаны нашли византийский надгробный камень с надписью на древнегреческом языке: "Пресвятая Мария, которая вела непорочную жизнь". Вероятно, эта могила принадлежала женщине, жившей 1400 лет назад, и на надгробии была указана дата смерти – 9 февраля. Находка присоединилась к другим раскопанным надгробиям, также принадлежащим христианам.

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Исследователи отмечают, что сведений о захоронениях вокруг Ницаны очень мало по сравнению с другими древними городами в этом регионе. Следовательно, каждое найденное надгробие имеет большое значение для определения границ древнего поселения.

Город был основан в III веке до н. как промежуточная станция на торговом пути, и существовавшее в течение 1300 лет до того, как было покинуто в X веке н.э. Название поселения забыто, однако исследователи обнаружили архив папирусов с греческим названием города - Нессана, что позволило восстановить его историю в 1930-х годах.

Напомним, в Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы.

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