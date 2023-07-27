В Ізраїлі знайшли надгробний камінь Пресвятої Марії віком 1400 років

Місто Ніцана, що знаходиться на північному заході пустелі Негев в Ізраїлі, має велике історичне значення, оскільки слугує ключовим об'єктом для дослідження перехідного періоду від візантійської до ранньої ісламської епох.

Про це пише Oxu.az.

Протягом V-VI століть нашої ери, Ніцана була центром для навколишніх сіл та поселень, і мала ряд важливих споруд, таких як церкви, військова фортеця, монастир і придорожній трактир, що обслуговував християнських подорожніх.

На території Ніцани знайшли візантійський надгробний камінь з написом давньогрецькою мовою: "Пресвята Марія, яка вела непорочне життя". Ймовірно, ця могила належала жінці, яка жила 1400 років тому, і на надгробку була зазначена дата смерті - 9 лютого. Знахідка приєдналась до інших розкопаних надгробків, що також належали християнам.

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Дослідники відзначають, що відомостей про поховання навколо Ніцани дуже мало в порівнянні з іншими стародавніми містами в цьому регіоні. Отже, кожен знайдений надгробок має велике значення для визначення меж стародавнього поселення.

Місто було засноване у III столітті до н.е. як проміжна станція на торговому шляху, і існувало протягом 1300 років до того, як було покинуте у X столітті н.е. Назву поселення забуто, проте дослідники знайшли архів папірусів із грецькою назвою міста - Нессана, що дозволило відновити його історію в 1930-х роках.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи.

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