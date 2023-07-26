В Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи (фото)

Під час розкопок давньоримської лазні в Іспанії археологи знайшли мармурову статуетку віком 1800 років. Скульптура зображує водяну німфу.

Ділянка під назвою La Alcudia розташована поблизу міста Ельче на південному сході країни. Лазні датуються другим століттям нашої ери і були частиною стародавнього Ілічі, одного з найважливіших римських міст на південному сході Іспанії, повідомляє Newsweek.

"Це римське місто було засноване в другій половині першого століття до нашої ери імператором Августом. Ми мало знаємо про урбаністику та будівлі цього римського міста, але ми знаємо, що в ньому було принаймні дві громадські лазні", – розповів археолог Хайме Моліна Відаль.

Відео дня

Читайте також: Вчені заявили, що розгадали таємницю древнього календаря майя

Лазні можуть похвалитися одним із найбільших збережених римських басейнів в Іспанії, а підлоги вимощені багатими мозаїками, які реставруються. Однак ця тендітна фігура виявилася в незвичайному місці.

Скульптуру виявили у смітнику з пізнішої фази після руйнування терм. Фігура була досить чистою, і вона зроблена з мармуру хорошої якості.

Яке саме божество було зображено, було менш очевидно. Це оголена жінка, яка могла б змусити подумати про Венеру, але у неї в лівій руці ріг достатку.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли каное майя XVI століття, оточене кістками тварин і людей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!