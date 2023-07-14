У Мексиці знайшли каное майя XVI століття, оточене кістками тварин і людей (фото)

У печері біля Чичен-Іци, стародавнього міста майя, археологи зробили відкриття, яке розкриває деякі таємниці життя цивілізації після приходу іспанських завойовників. Дерев'яне каное, що було знайдено, містить в собі скелети людей та тварин, що свідчить про його ритуальне використання.

Ця знахідка була зроблена у 2021 році на глибині 4,6 метра у підводній печері. Археологи побачили 38 скелетних останків, включаючи кістку людської стопи, а також кістки броненосця, собаки, індички та орла, повідомляє REUTERS.

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Особливо вражаючою була велика кількість кісток броненосця та наявність людської стопи. Це вказує на те, що каное, ймовірно, використовувалося майя під час ритуалів і було спеціально поміщене в печеру.

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Дослідники припускають, що останки броненосця можуть слугувати як натяк на вхід у підземний світ, оскільки майя вірили, що печери та карстові вирви є порталами до загробного життя, а броненосець символізував одного з богів.

За даними науковців, останки броненосця можуть бути "натяком на входження в підземний світ", оскільки майя вважали, що печери були порталами в потойбічний світ, тому використовували броненосців як "аватар" для бога L, божества ягуара з накидкою, схожою на броньований візерунок панцира броненосця.

Детальне обстеження каное також дає археологам додаткові підтвердження його використання у священних церемоніях, оскільки його конструкція була незвичайно важкою – каное мало "дуже важкі" носову і кормову частини, що робило його непридатним для плавання.

Початково вважалося, що каное датується між 830 і 950 роками нашої ери. Проте, в результаті вуглецевого аналізу було виявлено, що деревина, з якої виготовлено каное, належить до XVI століття.

Це свідчить про те, що майя зберігали свої ритуали і після приходу іспанських колонізаторів.

Археологи продовжують вивчати каное на місці знахідки, щоб уникнути його пошкоджень. Ця знахідка розкриває нові відомості про культуру майя та їхнє релігійне життя після контакту з іспанськими завойовниками.

Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Мая.

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