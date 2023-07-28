Підводний робот знайшов у Середземному морі 2000-річний скарб (фото та відео)

Історичні артефакти знайшла спільна місії археологів та експертів з Італії та Франції. Вони виявили у Середземному морі старовинний скляний посуд на затонулому римському кораблі, що знаходиться на глибині близько 350 метрів між островом Капрая (Італія) та Капо-Корсо (Корсика-Франція).

Як повідомляє Arkeonews, цей унікальний затонулий корабель приховує таємниці доби пізньої бронзи. Місія знайшла понад 17 бронзових браслетів та необроблені скляні блоки різних розмірів і кольорів, які, ймовірно, були готовими для виготовлення комерційного столового посуду.

Читайте також: В Ізраїлі знайшли надгробний камінь Пресвятої Марії віком 1400 років

Відео дня

За даними археологів, корабель може бути датований кінцем 1-го або початком 2-го століття нашої ери. Основне дослідження цих цінних артефактів дозволить розкрити додаткові деталі про сам корабель, його маршрут і торгові контакти на той час.

Зазначається, що дістати скарби із затонулого судна вдалося за допомогою підводного робота Rov Hilarion, який знімав весь процес на відео.

Цей пристрій витягував крихкі артефакти з морського дна за допомогою спеціальних кігтів.

Він знайшов скляні пляшки, тарілки, чашки, миски, а також – дві великі бронзові чаші та кілька амфор.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!