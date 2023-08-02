В Китаї археологи виявили доказ видобування вугілля людьми близько 3600 років тому

Археологічне дослідження виявило стародавнє використання вугілля в Китаї близько 3600 років тому, що стало найбільш раннім документованим прикладом видобутку та використання цього палива стародавніми людьми.

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Під час розкопок на території Синьцзянського автономного району Китаю, вчені виявили сліди розробки вугілля біля річки Каши, де наявне велике поселення 3600-2900 років тому. Про це пише Іndependent.

Перед цим були відсутні достовірні дані про те, коли саме стародавні люди почали активно використовувати вугілля як паливо. Попередні записи свідчили про використання вугілля приблизно 2152-1730 роки тому в епоху китайської династії Хань. Тепер нове дослідження підтверджує, що використання вугілля відбувалося значно раніше, а саме приблизно 3600 років тому.

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Археологи дослідили регіон Синьцзянського автономного району, де було виявлено докази початку вирощування різних культур та приручення худоби приблизно 3800 років тому. Це призвело до збільшення попиту на паливо для металургійної діяльності, що стимулювало використання вугілля як альтернативного джерела енергії.

Вчені вважають, що обмежені ресурси деревини сприяли переходу до використання вугілля для задоволення ростучої потреби у паливній енергії. За допомогою вугілля, доступного всім, стародавні люди змогли забезпечити ефективніше функціонування своїх громад та розвиток металургії.

Ця знахідка дозволяє краще зрозуміти ранню історію використання вугілля людством та його важливу роль у розвитку давніх цивілізацій. З самого своєї появи, людство завжди прагнуло знайти нові джерела палива для задоволення своїх потреб у енергії, і вугілля стало одним з перших кроків на шляху до прогресу та розвитку.

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