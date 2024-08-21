Весільний переполох та покоївка: п'ять найкращих фільмів з Дженніфер Лопес

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес подала на розлучення із зіркою голлівудських фільмів Беном Аффлеком. Їхнє розлучення розглядатиме Верховний суд Лос-Анджелеса.

Одруження зірок відбулося через 20 років після їх першої зустрічі на зніманні комедії "Джильї", де вони зіграли злочинців, які застрягли на роботі, і зав’язали справжню дружбу, яка згодом переросла у стосунки, пише CNN.

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Пропонуємо переглянути кращі фільми з Дженніфер Лопес, які отримували позитивні відгуки як кінокритиків, так і глядачів.

"Селена"

Біографічна драма "Селена" стала справжнім проривом для молодої актриси. Лопес втілила на екрані образ легендарної техаської співачки мексиканського походження, чиє життя трагічно обірвалося на піку слави. Цей фільм не лише розповідає зворушливу історію, але й демонструє неабиякий талант Дженніфер як актриси.

"Весільний переполох"

Хто не пам'ятає романтичну комедію "Весільний переполох", де Джей Ло зіграла успішну весільну планувальницю? Цей фільм став справжнім хітом і подарував глядачам безліч зворушливих моментів. Лопес створила образ жінки, яка присвячує все своє життя щастю інших, забуваючи про власні почуття.

"Покоївка з Манхеттену"

У фільмі "Покоївка з Манхеттену" Джей Ло постає в образі самостійної матері-одиначки, яка працює покоївкою в елітному готелі. Несподівана зустріч з представником вищого суспільства перевертає її життя. Ця картина приваблює не лише романтичною історією, але й соціальними проблемами, які вона порушує.

"Якщо свекруха – монстр"

Комедія "Якщо свекруха – монстр" подарувала глядачам незабутній дует Дженніфер Лопес і Джейн Фонди. Дві сильні жінки, майбутня наречена і її свекруха, змушені з'ясувати свої стосунки. Цей фільм – це справжній феєрверк емоцій і гумору.

"Стриптизерки"

Драма "Стриптизерки" розповідає про групу жінок, які працюють у стриптиз-клубі. Лопес зіграла роль досвідченої танцівниці, яка стає лідером для своїх колег. Цей фільм – це не просто розповідь про життя стриптизерок, це дослідження тем жіночої солідарності, боротьби за виживання та пошуку власного щастя.

Кожен з цих фільмів демонструє різні грані таланту Дженніфер Лопес. Від романтичної комедії до драматичної ролі – вона з легкістю втілює будь-який образ. Фільмографія Джей Ло – це справжня скарбниця для любителів кіно.

Раніше була названа дата виходу фільму "Аватар: Вогонь і попіл".

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