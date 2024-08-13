Названа дата виходу фільму ''Аватар: Вогонь і попіл''

Режисер Джеймс Кемерон нарешті розкрив офіційну назву третьої частини епічної саги "Аватар" – "Вогонь і Попіл". Ця новина викликала справжній фурор серед шанувальників франшизи, які з нетерпінням очікують продовження захоплюючої історії про світ Пандори.

За словами Кемерона, третій фільм обіцяє бути ще більш емоційним та глибоким, ніж його попередники. Глядачів чекає подорож у нові, незвідані куточки Пандори, де їх очікують зустрічі з новими, не менш захопливими персонажами, пише Mashable India.

Вас також зацікавить: Перевершив "Гру престолів": чи варто дивитися серіал Shogun, який хвалять кінокритики

Режисер також поділився першими концептуальними арт-роботами, які демонструють неймовірну красу та різноманітність цього фантастичного світу. Особливу увагу привертає образ Нейтірі верхи на банші, а також новий, таємничий народ Наві, вкритий попелом та масками.

Постер до фільму Аватар 3. Джерело: instagram.com/avatar

Сюжет "Вогню і Попелу" розгортається невдовзі після подій "Аватара: Шлях води". Джейк та Нейтірі змушені зіткнутися з новою загрозою – народом попелу, який прагне домінувати над іншими кланами. Цей войовничий народ очолює безжалісний ватажок Варанг, роль якого виконав Уна Чаплін, відомий за серіалом "Гра престолів".

До своїх ролей повернуться улюблені герої перших двох фільмів, серед яких Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Уівер, Стівен Ленг та інші. До них приєднаються нові зірки, такі як Девід Тьюліс, Мішель Йео та Кейт Уінслет.

Сценарій "Вогню і Попелу" написаний Джеймсом Кемероном у співавторстві з Ріком Джаффом та Амандою Сільвер. Спочатку автори планували об'єднати історії третього та четвертого фільмів в одну, але пізніше вирішили розділити їх, щоб повністю розкрити потенціал кожної частини.

Прем'єра "Аватара: Вогонь і Попіл" запланована на 19 грудня 2025 року. Крім того, фанатів чекають ще два продовження саги – четвертий та п'ятий фільми, які вийдуть у 2029 та 2031 роках відповідно. Кемерон також натякнув на можливість створення шостої та сьомої частин, що свідчить про масштабність його задуму.

Раніше у мережу злили фінал серіалу "Дім дракона 2", з'явилися кадри останніх епізодів серіалу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!