Названа дата выхода фильма ''Аватар: Огонь и пепел''

Режиссер Джеймс Кэмерон наконец-то раскрыл официальное название третьей части эпической саги "Аватар" – "Огонь и Пепел". Эта новость произвела настоящий фурор среди поклонников франшизы, которые с нетерпением ожидают продолжения увлекательной истории о мире Пандоры.

По словам Кэмерон, третий фильм обещает быть еще более эмоциональным и глубоким, чем его предшественники. Зрителей ждет путешествие в новые, неизведанные уголки Пандоры, где их ожидают встречи с новыми, не менее увлекательными персонажами, пишет Mashable India.

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Режиссер также поделился первыми концептуальными арт-роботами, демонстрирующими невероятную красоту и разнообразие этого фантастического мира. Особое внимание привлекает образ Нейтири верхом на банше, а также новый, таинственный народ Нави, покрытый пеплом и масками.

Постер фильма Аватар 3. Источник: instagram.com/avatar

Сюжет "Огня и Пепла" разворачивается вскоре после событий "Аватара: Путь воды". Джейк и Нейтири вынуждены столкнуться с новой угрозой – народом пепла, который стремится доминировать над другими кланами. Этот воинственный народ возглавляет безжалостный предводитель Варанг, роль которого исполнил Уна Чаплин, известный по сериалу "Игра престолов".

В свои роли вернутся любимые герои первых двух фильмов, среди которых Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и другие. К ним присоединятся новые звезды, такие как Дэвид Тьюлис, Мишель Йео и Кейт Уинслет.

Сценарий "Огня и Пепла" написан Джеймсом Кэмероном в соавторстве с Риком Джаффом и Амандой Сильвер. Сначала авторы планировали объединить истории третьего и четвертого фильмов в один, но позже решили разделить их, чтобы полностью раскрыть потенциал каждой части.

Премьера "Аватара: Огонь и Зола" запланирована на 19 декабря 2025 года. Кроме того, фанатов ждут еще два продолжения саги – четвертый и пятый фильмы, которые выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно. Кэмерон также намекнул на возможность создания шестой и седьмой частей, что свидетельствует о масштабности его замысла.

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