У мережу злили фінал серіалу 'Дім дракона 2': з'явилися кадри останніх епізодів серіалу

За п'ять днів до офіційної прем'єри фінального епізоду другого сезону "Дім дракона", призначеної на 4 серпня, в мережі з'явилися спойлери. Користувачі соцмереж розсекретили фінал сезону.

Як стало відомо з повідомлень Variety, користувачі TikTok опублікували близько 30 хвилин відзнятих кадрів з восьмої серії. Невідомий автор розмістив 14 відео, які встигли набрати десятки тисяч переглядів, перш ніж аккаунт було заблоковано.

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Стримати поширення витоку не вдалося. Ролики швидко розійшлися по інших соціальних мережах, зокрема X (колишній Twitter) та Reddit. Це означає, що велика кількість користувачів вже знайома з ключовими моментами фіналу.

HBO та Max поки що не коментують ситуацію детально. Однак варто зазначити, що це не перший випадок витоку епізодів серіалів всесвіту "Гри престолів". У жовтні минулого року подібний інцидент стався з фіналом першого сезону "Дому Дракона". Тоді компанія звинуватила в цьому одного з партнерів з дистрибуції контенту.

Проблема витоків є хронічною для франшизи "Гри престолів". Протягом усіх восьми сезонів основного серіалу в мережі неодноразово з'являлися спойлери. Найбільше неприємностей завдав фінальний сезон, кілька епізодів якого були доступні на нелегальних сайтах до офіційної прем'єри.

"Дім Дракона" є приквелом "Гри престолів", заснованим на романі Джорджа Р.Р. Мартіна "Полум'я і Кров". Серіал розповідає про громадянську війну, що розгортається за 200 років до подій основної історії. Попри виклики, пов'язані з витоками, "Дім Дракона" вже продовжено на третій сезон, а у 2025 році очікується вихід нового спін-оффу.

Раніше ми повідомляли, що трилогія про "Володаря перснів" отримає продовження.

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