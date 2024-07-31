Другий сезон ''Володаря перснів'': вийшов трейлер серіалу ''Персні влади'' (відео)

Після успішного дебюту першого сезону, серіал "Володар кілець: Кільця влади" готується до повернення на екрани.

Amazon Prime Video поділився з фанатами довгоочікуваним постером та трейлером другого сезону, які вже викликали фурор в мережі.

Нові кадри дають уявлення про масштабність і розмах майбутніх подій. Творці серіалу обіцяють глядачам ще більше пригод, інтриг і знакових моментів.

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Цей серіал є приквелом до трилогії "Володар перснів" і розповідає про створення перснів влади, включаючи таємний Перстень, що контролював інші.

У другому сезоні "Кілець влади" Саурон повертається, вигнаний Ґаладріель, без армії та союзників. Тепер він мусить покладатися на свою хитрість, щоб відновити свою силу та забезпечити створення Перснів Влади, які дозволять йому підкорити всі народи Середзем’я.

Прем'єра запланована на 29 серпня.

Постер другого сезону Володаря перснів. Джерело: Amazon

Попри хвилю хейту, яка супроводжувала перший сезон, творці продовжують впевнено розвивати всесвіт Толкієна і створювати нові шедеври для шанувальників фентезі.

Раніше ми повідомляли, що трилогія про "Володаря перснів" отримає продовження.

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