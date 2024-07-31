Второй сезон ''Властелина колец'': вышел трейлер сериала ''Кольца власти'' (видео)

После успешного дебюта первого сезона, сериал "Властелин колец: Кольца власти" готовится к возвращению на экраны.

Amazon Prime Video поделился с фанатами долгожданным постером и трейлером второго сезона, которые уже произвели фурор в сети.

Новые кадры дают представление о масштабности и размахе будущих событий. Создатели сериала обещают зрителям еще больше приключений, интриг и знаковых моментов.

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Этот сериал является приквелом к трилогии "Властелин колец" и рассказывает о создании колец власти, включая тайное кольцо, которое контролировало другие.

Во втором сезоне "Кольца власти" Саурон возвращается, изгнанный Галадриэль, без армии и союзников. Теперь он должен полагаться на свою хитрость, чтобы восстановить свою силу и обеспечить создание колец власти, которые позволят ему покорить все народы Средиземья.

Премьера намечена на 29 августа.

Постер второго сезона Обладателя колец. Источник: Amazon

Несмотря на сопровождавшую первый сезон волну хейта, создатели продолжают уверенно развивать вселенную Толкиена и создавать новые шедевры для поклонников фэнтези.

Ранее мы сообщали, что трилогия о "Властелине колец" получит продолжение.

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