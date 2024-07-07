Надпотужна магнітна буря накрила Землю: як вберегтися та що не можна робити

У неділю, 7 липня, Землю накрила потужна 9-бальна магнітна буря, яка може мати значний вплив на самопочуття людей та роботу технологічних систем. Магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі і можуть мати серйозні наслідки.

За даними сервісу Meteoagent, магнітна буря червоного рівня небезпечності має закінчитися до 8 липня. У понеділок сила геомагнітних коливань знизиться до 4 балів (слабкий рівень).

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Коли магнітні бурі у липні 2024

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com

Що собою являють магнітні бурі?

Магнітні бурі – це геофізичні явища, які відбуваються через зміну магнітного поля Землі під впливом сонячної активності. Коли Сонце викидає велику кількість заряджених частинок, вони взаємодіють з магнітним полем нашої планети, викликаючи його коливання. Ці зміни можуть бути відчутні протягом кількох годин або навіть днів.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Люди можуть по-різному відчувати вплив магнітних бур. Найчастіше це проявляється головним болем, підвищеним артеріальним тиском, дратівливістю, безсонням та загальною слабкістю. Особи з хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинними, можуть відчувати погіршення стану. Зміни в магнітному полі можуть також впливати на нервову систему та викликати тривожність.

Як пережити магнітні бурі?

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, слід дотримуватись кількох рекомендацій:

Здоровий спосіб життя: Збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та достатня кількість сну допоможуть підтримувати організм у хорошій формі.

Гідратація: Пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршувати симптоми.

Менше стресу: Спробуйте уникати стресових ситуацій та практикуйте релаксаційні техніки, такі як медитація чи йога.

Моніторинг здоров’я: Людям з хронічними захворюваннями варто регулярно контролювати свій стан і, за необхідності, консультуватися з лікарем.

Обмеження фізичної активності: Під час сильних магнітних бур рекомендується зменшити фізичне навантаження.

Варто пам'ятати, що реакція на магнітні бурі у кожної людини індивідуальна, і якщо ви відчуваєте значне погіршення стану, краще звернутися до лікаря.

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