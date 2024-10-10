Надпотужна магнітна буря влупила по Землі: як вижити метеопатам

У найближчі дві доби очікується магнітна буря силою 8 балів. Це доволі потужні геомагнітні шторми, оскільки їхній крайній рівень – К-індекс 9.

Згідно з прогнозом сервісу Meteoagent, найближчими днями на Землю обрушиться потужна магнітна буря, яка триватиме 48 годин. Інтенсивність геомагнітної активності досягне 8 балів за дев'ятибальною шкалою, що може негативно вплинути на здоров'я людей та роботу електронних приладів.

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12 жовтня магнітні бурі спадуть до 5 балів, а з 13 по 21 жовтня настане період затишшя. Але це лише попередній прогноз, оскільки він залежить від активності Сонця.

Календар магнітних бур. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі можуть викликати головний біль, підвищення артеріального тиску, безсоння, слабкість та загальне погіршення самопочуття. Люди з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи, можуть відчути значне погіршення стану. Також можлива емоційна нестабільність, дратівливість і тривожність.

Як захиститися від магнітних бур

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, слід дотримуватися кількох простих правил:

Достатньо спати. Повноцінний відпочинок допомагає організму краще переносити стреси, зокрема й магнітні бурі. Вживати більше рідини. Звичайна вода допоможе стабілізувати артеріальний тиск і покращити загальний стан. Обмежте фізичні та емоційні навантаження. У дні підвищеної геомагнітної активності варто уникати перевтоми та стресів. Приймайте адаптогени. Засоби на основі лимонника, женьшеню чи валеріани можуть допомогти зміцнити нервову систему. Уникайте тривалого перебування на сонці.

Будьте уважні до свого самопочуття та дотримуйтесь цих порад, щоб зменшити негативний вплив магнітних бур на ваше здоров'я.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, як масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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