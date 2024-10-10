Сверхмощная магнитная буря ударила по Земле: как выжить метеопатам

В ближайшие двое суток ожидается магнитная буря силой 8 баллов. Это мощные геомагнитные штормы, поскольку их крайний уровень – К-индекс 9.

Согласно прогнозу сервиса Meteoagent, в ближайшие дни на Землю обрушится мощная магнитная буря, которая продлится 48 часов. Интенсивность геомагнитной активности достигнет 8 баллов по девятибалльной шкале, что может негативно отразиться на здоровье людей и работе электронных приборов.

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12 октября магнитные бури спадут до 5 баллов, а с 13 по 21 октября наступит период затишья. Но это лишь предварительный прогноз, поскольку он зависит от активности Солнца.

Календарь магнитных бурь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури могут вызвать головную боль, повышение АД, бессонницу, слабость и общее ухудшение самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, могут ощутить значительное ухудшение состояния. Также возможна эмоциональная нестабильность, раздражительность и тревожность.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, следует придерживаться нескольких простых правил:

Достаточно спать. Полноценный отдых помогает организму лучше переносить стрессы, в том числе и магнитные бури. Употреблять больше жидкости. Обычная вода поможет стабилизировать АД и улучшить общее состояние. Ограничите физические и эмоциональные нагрузки. В дни повышенной геомагнитной активности следует избегать переутомления и стрессов. Принимайте адаптогены. Средства на основе лимонника, женьшеня или валерианы могут помочь укрепить нервную систему. Избегайте длительного пребывания на солнце.

Будьте внимательны к своему самочувствию и следуйте этим советам, чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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