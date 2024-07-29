Світло не вимикатимуть весь день: анонс від ДТЕК на 30 липня

У вівторок, 30 липня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла. Таким чином електроенергія буде упродовж всієї доби.

У випадку змін енергетики повідомлятимуть про відключення додатково. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"30 липня: обмеження світла не заплановані. Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Як українцям платити менше за світло: лайфхак з лічильником

Причина – зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

Ознайомитися з графіком вимкнень світла можна в чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!