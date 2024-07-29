Свет не будут отключать весь день: анонс от ДТЭК на 30 июля

Во вторник, 30 июля, в Украине не планируется применять графики отключения света. Таким образом электроэнергия будет на протяжении всех суток.

В случае изменений энергетики будут сообщать об отключении дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"30 июля: ограничения света не запланированы. Согласно информации от Укрэнерго, вторник должен пройти без отключений электричества", – говорится в сообщении.

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Причина – снижение потребления из-за похолодания и возвращения двух блоков АЭС.

Ознакомиться с графиком отключений света можно в чат-боте ДТЭК вViber и Telegram, а также на сайте.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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