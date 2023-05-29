Ситний та швидкий сніданок: як приготувати пишні яблучні оладки на йогурті
Оладки – це смачна та популярна страва, яку можна приготувати з різними добавками та начинками. Одним з цікавих варіантів є яблучні оладки, які особливо подобаються дітям. Вони виходять надзвичайно ніжними та ароматними.
Читайте також: Сніданок за 50 грн на двох: готуємо яєчню з овочами
Інгредієнти:
- 200 грамів вівсяних пластівців;
- 200 мілілітрів йогурту;
- 2 курячі яйця;
- 2 яблука;
- 1 чайна ложка харчової соди;
- Цедра половини лимона;
- Дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Спочатку помийте яблука, зніміть шкірку та видаліть серцевину. Якщо шкірка яблук ніжна, то залиште її, вона тільки збагатить страву вітамінами і корисними речовинами. Якщо шкірка є грубою, очистіть яблука. Потім натріть яблука на середній тертці та переложіть їх в миску. Додайте дрібно натерту цедру лимона до яблук;
- Окремо розбийте курячі яйця, додайте щіпку солі і добре перемішайте. Додайте йогурт до яєчної суміші та продовжуйте збивати. Додайте вівсяні пластівці та соду в тісто і добре перемішайте. Нарешті, додайте яблучну масу в тісто і ще раз перемішайте. Тісто має мати консистенцію густої сметани та легко стікати з ложки;
- Розігрійте олію або вершкове масло на сковороді. Викладіть столову ложку тіста на сковороду, щоб утворити невеликі круглі оладки. Рекомендується смажити яблучні оладки на сковороді з товстим дном та кришкою на середньому вогні. Обсмажуйте оладки до золотистого кольору з одного боку, потім переверніть їх і смажте приблизно 3 хвилини з іншого боку, щоб вони стали зарум'яненими;
- Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб зняти надмірну олію. Подавайте яблучні оладки на тарілку та подаєте до столу з сметаною, варенням або згущеним молоком. У цьому рецепті яблука в середині оладок надають їм соковитості та легкої кислинки.
Радимо також звернути увагу на рецепт шакшуки.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!