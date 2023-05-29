Ситний та швидкий сніданок: як приготувати пишні яблучні оладки на йогурті

Оладки – це смачна та популярна страва, яку можна приготувати з різними добавками та начинками. Одним з цікавих варіантів є яблучні оладки, які особливо подобаються дітям. Вони виходять надзвичайно ніжними та ароматними.

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Інгредієнти:

200 грамів вівсяних пластівців;

200 мілілітрів йогурту;

2 курячі яйця;

2 яблука;

1 чайна ложка харчової соди;

Цедра половини лимона;

Дрібка солі.

Спосіб приготування:

Спочатку помийте яблука, зніміть шкірку та видаліть серцевину. Якщо шкірка яблук ніжна, то залиште її, вона тільки збагатить страву вітамінами і корисними речовинами. Якщо шкірка є грубою, очистіть яблука. Потім натріть яблука на середній тертці та переложіть їх в миску. Додайте дрібно натерту цедру лимона до яблук; Окремо розбийте курячі яйця, додайте щіпку солі і добре перемішайте. Додайте йогурт до яєчної суміші та продовжуйте збивати. Додайте вівсяні пластівці та соду в тісто і добре перемішайте. Нарешті, додайте яблучну масу в тісто і ще раз перемішайте. Тісто має мати консистенцію густої сметани та легко стікати з ложки; Розігрійте олію або вершкове масло на сковороді. Викладіть столову ложку тіста на сковороду, щоб утворити невеликі круглі оладки. Рекомендується смажити яблучні оладки на сковороді з товстим дном та кришкою на середньому вогні. Обсмажуйте оладки до золотистого кольору з одного боку, потім переверніть їх і смажте приблизно 3 хвилини з іншого боку, щоб вони стали зарум'яненими; Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб зняти надмірну олію. Подавайте яблучні оладки на тарілку та подаєте до столу з сметаною, варенням або згущеним молоком. У цьому рецепті яблука в середині оладок надають їм соковитості та легкої кислинки.

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