Сытный и быстрый завтрак: как приготовить пышные оладьи на йогурте

Оладьи – это вкусное и популярное блюдо, которое можно приготовить с разными добавками и начинками. Одним из интересных вариантов есть яблочные оладьи, которые особенно нравятся детям. Они получаются очень нежными и ароматными.

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Ингредиенты:

200 граммов овсяных хлопьев;

200 миллилитров йогурта;

2 куриных яйца;

2 яблока;

1 чайная ложка пищевой соды;

Цедра половины лимона;

Щепотка соли.

Способ приготовления:

Сначала помойте яблоки, снимите кожуру и удалите сердцевину. Если кожура яблок нежная, то оставьте ее, она только обогатит блюдо витаминами и полезными веществами. Если кожица грубая, очистите яблоки. Затем натрите яблоки на средней терке и переложите в миску. Добавьте мелко натертую цедру лимона к яблокам; Отдельно разбейте куриные яйца, добавьте щепотку соли и хорошо перемешайте. Добавьте йогурт в яичную смесь и продолжайте взбивать. Добавить овсяные хлопья и соду в тесто и хорошо перемешать. Наконец добавьте яблочную массу в тесто и еще раз перемешайте. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны и легко стекать с ложки; Разогрейте масло или сливочное масло на сковороде. Выложите столовую ложку теста на сковороду, чтобы образовать небольшие круглые оладьи. Рекомендуется жарить яблочные оладьи на сковороде с толстым дном и крышкой на среднем огне. Обжаривайте оладьи до золотистого цвета с одной стороны, затем переверните их и жарьте примерно 3 минуты с другой стороны, чтобы они стали зарумяненными; Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы снять избыточное масло. Подавайте яблочные оладьи на тарелку и подаете на стол со сметаной, вареньем или сгущенкой. В этом рецепте яблоки внутри оладий придают им сочность и легкую кислинку.

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