Лучше всего на завтрак: рецепт израильской шакшуки

Шакшука – это израильское блюдо. В ее основе – яйца и овощи в томатном соусе.

Ингредиенты:

– Яйца – 5 штук.

– оливковое масло – 1 ст. л.

– Лук – 1 шт.

– чеснок – 1 зубчик.

– Сладкий перец – 1 шт.

– помидоры – 4 шт.

- томатная паста - 2 ст. л.

- молотый тмин (звезда) - 1 ч. л.

– Паприка – 0.5 ч. л.

– Молотый черный перец – щепотка.

– Рубаная петрушка по вкусу.

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Способ приготовления:

1. Разогрейте оливковое масло, порежьте лук и обжарьте его. Болгарский перец нарежьте и жарьте 7 минут.

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2. Помидоры нарезать и отправить на сковороду, туда же положить томатную пасту и специи. Добавьте немного сахара и жарьте 5 минут.

3. На сковороду по одному выбейте яйца и жарьте 10 минут под крышкой. Подавайте с питой, лавашем или хлебом.

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