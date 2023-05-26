За ночь будет готово: Как приготовить быстрый и питательный завтрак с овсянкой

Для того чтобы насладиться полезной овсянкой, которую можно быстро приготовить, стоит попробовать приготовить ее накануне вечером. Вот простой рецепт "ночной" овсянки, который точно вам понравится.

Читайте также: Завтрак за 50 грн на двоих: готовим яичницу с овощами

Ингредиенты:

70 г овсяных хлопьев;

100 мл кефира или йогурта;

1 банан;

5 штук кураги;

по вкусу грецкие или другие орехи;

по вкусу и желанию мед.

Почистите банан и нарежьте его небольшими кусочками, измельчите орехи, промойте и обсушите курагу бумажным полотенцем и разрежьте ее на половинки. Возьмите небольшую стеклянную банку или стакан и пересыпьте в нее овсяные хлопья. Залейте кашу кефиром или йогуртом. Уложите сверху курагу, кусочки банана и орехи. Закройте крышкой и оставьте в холодильнике ночью.

Видео дня

Утром достаточно взять банку, добавить мед по желанию и можно наслаждаться полезным завтраком. Конечно, вы можете адаптировать рецепт под свои предпочтения. Например, заменить курагу и банан любыми фруктами или ягодами по вашему вкусу, добавить другие орехи, например миндаль или фундук, а завтрак подсластить не медом, а джемом или вареньем по вашему вкусу.

Советуем также обратить внимание на рецепт гренок с чесноком и творогом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!