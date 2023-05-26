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За ночь будет готово: Как приготовить быстрый и питательный завтрак с овсянкой

Игорь Романько

Как приготовить овсянку на завтрак

Для того чтобы насладиться полезной овсянкой, которую можно быстро приготовить, стоит попробовать приготовить ее накануне вечером. Вот простой рецепт "ночной" овсянки, который точно вам понравится.

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Ингредиенты:

  • 70 г овсяных хлопьев;
  • 100 мл кефира или йогурта;
  • 1 банан;
  • 5 штук кураги;
  • по вкусу грецкие или другие орехи;
  • по вкусу и желанию мед.

Почистите банан и нарежьте его небольшими кусочками, измельчите орехи, промойте и обсушите курагу бумажным полотенцем и разрежьте ее на половинки. Возьмите небольшую стеклянную банку или стакан и пересыпьте в нее овсяные хлопья. Залейте кашу кефиром или йогуртом. Уложите сверху курагу, кусочки банана и орехи. Закройте крышкой и оставьте в холодильнике ночью.

Утром достаточно взять банку, добавить мед по желанию и можно наслаждаться полезным завтраком. Конечно, вы можете адаптировать рецепт под свои предпочтения. Например, заменить курагу и банан любыми фруктами или ягодами по вашему вкусу, добавить другие орехи, например миндаль или фундук, а завтрак подсластить не медом, а джемом или вареньем по вашему вкусу.

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