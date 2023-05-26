За ніч буде готово: Як приготувати швидкий та поживний сніданок з вівсянкою

Для того, щоб насолодитися корисною вівсянкою, яку можна швидко приготувати, варто спробувати приготувати її напередодні ввечері. Ось простий рецепт "нічної" вівсянки, який точно сподобається вам.

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Інгредієнти:

70 г вівсяних пластівців;

100 мл кефіру або йогурту;

1 банан;

5 штук кураги;

за смаком волоські чи інші горіхи;

за смаком і бажанням мед.

Почистіть банан і наріжте його невеликими шматочками, подрібніть горіхи, промийте і обсушіть курагу паперовим рушником і розріжте її на половинки. Візьміть невелику скляну банку або склянку і пересипте в неї вівсяні пластівці. Залийте кашу кефіром або йогуртом. Покладіть зверху курагу, шматочки банана і горіхи. Закрийте кришкою і залиште в холодильнику на ніч.

Відео дня

Вранці достатньо взяти банку, додати мед за бажанням, і можна насолоджуватися корисним сніданком. Звичайно, ви можете адаптувати рецепт під свої уподобання. Наприклад, замінити курагу та банан будь-якими фруктами чи ягодами на ваш смак, додати інші горіхи, наприклад мигдаль чи фундук, а сніданок підсолодити не медом, а джемом чи варенням за вашим смаком.

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