Таємничі створіння, які захищають господаря від зла: прикмети пов’язані з котами
Коти – загадкові істоти, що супроводжують нас протягом тисяч років. З ними пов'язані з різними прикметами та переконаннями, залежно від місцевості та культури.
Про це пише Час Дій.
Розглянемо деякі з них:
Чорна кішка
Чорну кішку часто асоціюють з нещастям. Але насправді чорні коти володіють особливою магічною силою, що може захистити їхніх власників від зла і хвороб. У деяких країнах цей знак вважається позитивним, а в інших – негативним.
Котячі очі
Зелені очі свідчать про наближення до втілення бажання. Блакитні очі – знак здоров'я і гармонії особистого життя. Жовті очі можуть сигналізувати про небажання або небезпеку.
Котяча шерсть і вуса
Присутність білої плями на лобі кішки вважається добрим знаком. Довгі і прямі вуса кішки служать амулетом від злочину та втрати чогось.
Стук головою
Кішка, яка стукає головою чи носом в людину, виражає кохання та приязнь. Але стукання головою у стіну або предмети може свідчити про нездужання чи хворобу.
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Котячі вуха
Один стояче і одне нахилене вухо вказують на уміння кішки грамотно використовувати час і можливості. Два стоячих вгору свідчать про робочий режим.
Кішки і погода
Кажуть, що кішки відчувають зміни погоди та можуть незвично себе вести перед дощем. Ймовірно, що це пов'язано з їхньою реакцією на електричний заряд у повітрі перед штормом.
Вплив кішки на людину
Володіння кішкою може принести спокій, умиротворення і навіть мудрість. Вважається, що кішки захищають будинок від негативних енергій і духів.
В будь-якому випадку, коти - це дивовижні істоти, які можуть навчити нас багато в житті і дарувати нам радість і мудрість. Важливо просто любити своїх пухнастих друзів і насолоджуватися їхнім суспільством.
Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати на ноги господаря.
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