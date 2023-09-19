Таємничі створіння, які захищають господаря від зла: прикмети пов’язані з котами

Коти – загадкові істоти, що супроводжують нас протягом тисяч років. З ними пов'язані з різними прикметами та переконаннями, залежно від місцевості та культури.

Про це пише Час Дій.

Розглянемо деякі з них:

Чорна кішка

Чорну кішку часто асоціюють з нещастям. Але насправді чорні коти володіють особливою магічною силою, що може захистити їхніх власників від зла і хвороб. У деяких країнах цей знак вважається позитивним, а в інших – негативним.

Котячі очі

Зелені очі свідчать про наближення до втілення бажання. Блакитні очі – знак здоров'я і гармонії особистого життя. Жовті очі можуть сигналізувати про небажання або небезпеку.

Відео дня

Котяча шерсть і вуса

Присутність білої плями на лобі кішки вважається добрим знаком. Довгі і прямі вуса кішки служать амулетом від злочину та втрати чогось.

Стук головою

Кішка, яка стукає головою чи носом в людину, виражає кохання та приязнь. Але стукання головою у стіну або предмети може свідчити про нездужання чи хворобу.

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

Котячі вуха

Один стояче і одне нахилене вухо вказують на уміння кішки грамотно використовувати час і можливості. Два стоячих вгору свідчать про робочий режим.

Кішки і погода

Кажуть, що кішки відчувають зміни погоди та можуть незвично себе вести перед дощем. Ймовірно, що це пов'язано з їхньою реакцією на електричний заряд у повітрі перед штормом.

Вплив кішки на людину

Володіння кішкою може принести спокій, умиротворення і навіть мудрість. Вважається, що кішки захищають будинок від негативних енергій і духів.

В будь-якому випадку, коти - це дивовижні істоти, які можуть навчити нас багато в житті і дарувати нам радість і мудрість. Важливо просто любити своїх пухнастих друзів і насолоджуватися їхнім суспільством.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати на ноги господаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!