Таинственные создания, защищающие хозяина от зла: приметы связаны с котами

Кошки – загадочные существа, сопровождающие нас на протяжении тысяч лет. С ними связаны с разными приметами и убеждениями в зависимости от местности и культуры.

Об этом пишет Время Действий.

Рассмотрим некоторые из них:

Черная кошка

Черную кошку часто ассоциируют с несчастьем. Но на самом деле черные коты обладают особой магической силой, что может оградить их владельцев от зла и болезней. В некоторых странах этот знак считается положительным, а в других – отрицательным.

Кошачьи глаза

Зеленые глаза свидетельствуют о приближении к воплощению желания. Голубые глаза – символ здоровья и гармонии личной жизни. Желтые глаза могут сигнализировать о нежелании или опасности.

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Кошачья шерсть и усы

Присутствие белого пятна на лбу кошки считается хорошим знаком. Длинные и прямые усы кошки служат амулетом от преступления и утраты чего-либо.

Стук головой

Кошка, которая стучит головой или носом в человека, выражает любовь и дружелюбие. Но стук головой в стену или предметы может свидетельствовать о недомогании или болезни.

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Кошачьи уши

Один стоячее и одно наклоненное ухо указывают на умение кошки грамотно использовать время и возможности. Два стоящих вверх свидетельствуют о рабочем режиме.

Кошки и погода

Говорят, что кошки чувствуют изменение погоды и могут необычно вести себя дождем. Очевидно, что это связано с их реакцией на электрический заряд в воздухе перед штормом.

Воздействие кошки на человека

Владение кошкой может принести покой, умиротворение и даже мудрость. Считается, что кошки защищают здание от отрицательных энергий и духов.

В любом случае, кошки – это удивительные существа, которые могут научить нас многому в жизни и даровать нам радость и мудрость. Важно просто любить своих пушистых друзей и наслаждаться их обществом.

Напомним, мы уже писали, почему кошки любят ложиться на ноги хозяина.

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