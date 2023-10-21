Там планують шукати позаземне життя: Вчені виявили стародавнє грязьове озеро на Марсі

Питання пошуку доказів життя на Марсі завжди залишається актуальним. Хоча наразі докази ще не були знайдені, вчені продовжують шукати їх у різних регіонах планети, особливу увагу приділяючи осадовим відкладенням.

Однією з можливих областей, які вчені розглядають для дослідження, є стародавнє грязьове озеро. Дослідники вважають, що це озеро може містити докази життя, оскільки величезні глибокі відкладення осаду можуть зберігати сліди минулого живого існування. Про це пише Sciense Alert.

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Існують декілька регіонів на Марсі, де ці докази можуть бути знайдені. Один із таких регіонів – це кратер Джезеро, де розташоване стародавнє палеозеро з великими відкладеннями осадів. Проте існують інші області, які також варто розглядати.

Недавно опублікована стаття з назвою "Дослідження залишків осадових викидів середньоамазонського водоносного горизонту в марсіанській хаотичній місцевості" розглядає можливість дослідження водоносного горизонту в регіоні Hydraotes Chaos та Oxia Palus. Дослідники вважають, що ці регіони можуть містити сліди стародавнього грязьового озера та докази життя.

Зараз основна увага приділяється джерелам відкладень, а не регіонам, де відкладення вже відомі. Автори статті стверджують, що дослідження джерел відкладень може бути більш обіцяючим підходом. Однією з переваг цього підходу є зменшення ризику змішування відкладень з різних джерел, що ускладнює ідентифікацію доказів життя.

Стаття також зазначає, що регіон Hydraotes Chaos може бути більш привабливим для дослідження через свій простіший ландшафт та можливість знаходження доказів життя в грязьових відкладеннях. Дослідження цього регіону може виявитися більш успішним для знаходження біосигнатур та слідів стародавнього життя на Марсі.

Важливо відзначити, що регіони з великими відкладеннями осаду на Марсі мають великий потенціал для дослідження і пошуку життя. Маленькі марсоходи можуть бути використані для взяття проб відкладень в різних областях, що покращує шанси на знаходження доказів біологічної активності в минулому Марса.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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