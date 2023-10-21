Там планируют искать внеземную жизнь: Ученые обнаружили древнее грязевое озеро на Марсе

Вопрос поиска доказательств жизни на Марсе всегда остается актуальным. Хотя доказательства еще не были найдены, ученые продолжают искать их в разных регионах планеты, особое внимание уделяя осадочным отложениям.

Одной из возможных областей, рассматриваемых учеными для исследования, является древнее грязевое озеро. Исследователи полагают, что это озеро может содержать доказательства жизни, поскольку огромные глубокие отложения осадка могут сохранять следы прошедшего живого существования. Об этом пишет Sciense Alert.

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Есть несколько регионов на Марсе, где эти доказательства могут быть найдены. Один из таких регионов – кратер Джезеро, где расположено древнее палеозеро с большими отложениями осадков. Однако существуют другие области, которые также следует рассматривать.

Недавно опубликованная статья под названием "Исследование остатков осадочных выбросов среднеамазонского водоносного горизонта в марсианской хаотической местности" рассматривает возможность исследования водоносного горизонта в регионе Hydraotes Chaos и Oxia Palus. Исследователи считают, что эти регионы могут содержать следы древнего грязевого озера и доказательства жизни.

Сейчас основное внимание уделяется источникам отложений, а не регионам, где отложения уже известны. Авторы статьи утверждают, что исследование источников отложений может быть более обещающим подходом. Одним из преимуществ этого подхода является уменьшение риска смешения отложений из разных источников, что затрудняет идентификацию доказательств жизни.

Статья также отмечает, что регион Hydraotes Chaos может быть более привлекательным для исследования из-за своего более простого ландшафта и возможности нахождения доказательств жизни в грязевых отложениях. Исследование этого региона может оказаться более успешным для обнаружения биосигнатур и следов древней жизни на Марсе.

Важно отметить, что регионы с большими отложениями осадка на Марсе обладают большим потенциалом для исследования и поиска жизни. Маленькие марсоходы могут использоваться для взятия проб отложений в различных областях, что улучшает шансы на нахождение доказательств биологической активности в прошлом Марса.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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