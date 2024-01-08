Танк окупантів рознесло на атоми: відео відбиття штурму росіян на лівобережжі Херсонщини

Українські воїни на лівому березі Херсонської області влаштували російським бойовикам незабутній феєрверк, рознісши дроном їхній танк. Після прицільного влучання бойова машина російської армії розлетілася на дрібні шматки.

Відео дня

Як повідомляється у спільноті In Factum, подія сталася у Кринках, де росіяни намагалися штурмувати плацдарм морської піхоти. Зазначається, що по ворожій техніці працювали воїни 501 ОБМП та 503 ОБМП.

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"Сьогодні росіяни знову почали штурмувати плацдарм морської піхоти на лівому березі Херсонщини. На відео один з епізодів відбиття штурму. Воїни Грифон 501 влучним ударом знищили російський танк вашим дроном. Поцілили прямо у БК, від чого танк розірвало на атоми", – додали бійці підрозділу БпЛА "ГРИФОН" 501-го окремого батальону морської піхоти.

Нагадаємо, днями бійці ССО за допомогою мінометів знищили російську групу біля Авдіївки.

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