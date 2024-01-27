Тариф за електрику: скільки українцям доведеться платити у лютому

Найближчим часом вартість електроенергії змінюватись не буде. Тому споживачі і в лютому, і надалі платитимуть 2, 64 гривні за кіловат-годину.

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Така вартість світла збережеться до кінця опалювального сезону. Одночасно з цим обсяг споживання при цьому не враховується. Про це пише PMG.ua, цитуючи голову Мінерергики Германа Галущенка.

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Отже, споживаючи 350 кіловат-годин за місяць вам доведеться заплатити 924 гривні.

Востаннє тариф на електроенергію підвищували влітку 2023 року. І, за словами Галущенко, це принесло хороші результати, адже за ці кошти відремонтували на об’єктах "Укргідроенерго" й "Енергоатому".

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