Технолог-сировар розповів як правильно зберігати твердий сир, щоб він не псувався якомога довше

Технолог-сировар Роман Хаєцький з України поділився порадами щодо правильного зберігання твердих сирів у коментарі для редакції українського кулінарного сайту Shuba.

Читайте також: Чим обробити свіжі огірки, щоб вони зберігались якомога довше

За його словами, найкраще придбати великий шматок твердого сиру. Перш за все, рекомендується обгорнути сир у нецупкий пергамент, а потім у пакет, залишаючи невеликий проміжок повітря між ними. Таке упакування допоможе створити оптимальний мікроклімат для зберігання сиру.

Хаєцький також радить зберігати тверді сири у спеціальному контейнері, розміщуючи його в найтеплішій частині холодильника. Як альтернативний варіант, контейнер можна розмістити на балконі, якщо там підтримується температура від 8 до 15 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!